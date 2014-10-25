Румыния не намерена использовать Южный поток для экспорта своего газа

Об этом по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил президент страны Траян Бэсеску, передает Гордон.ua со ссылкой на румынское агентство Mediafax .

"Ни один грамм, ни один кубометр румынского газа не будет проходить через "Южный поток", – сказал он.

Он также заявил, что оценки Еврокомиссии о том, что Румыния рискует при сокращении поставок газа со стороны России, являются "неправильными".

"Они получили неправильные данные о стране, сделали неправильный анализ. Румыния не имеет проблемм с обеспечением энергией. У нас есть ресурс, который мы предоставляем, и у нас есть гибкость в предоставлении топлива для электростанций. Еще у нас есть газовые электростанции, которые могут быть немедленно переведены на нефть или уголь. В Румынии нет проблемы поставок", – подчеркнул Бэсеску.

Читайте такжеВ Словакии подчеркивают, что украинская ГТС намного мощнее "Южного потока"

Приоритетным для Румынии остается газ, но не обязательно импортный, сказал президент.

"В прошлом году мы обнаружили большое газовое месторождение в Черном море в районе Домино, а недавно Exxon нашла второе по величине месторождение в Черном море", – объяснил он.

"Южный поток" предусматривает поставки российского газа в Европу по дну Черного моря через Болгарию и Сербию. Определенные его ветви должны проходить через Боснию, Македонию и Черногорию.