Украина заняла седьмую строчку в рейтинге стран с «самой несчастной» экономикой

Однако, по сравнению с прошлым годом, Украина улучшила свои позиции.

Украина вошла в десятку стран с самой несчастной экономикой, заняв в рейтинге седьмую строчку.

Страны в рейтинге расположены по индексу бедности, разработанным Bloomberg, который объединяет показатели уровня безработицы и инфляции. По этому индексу было оценено 66 стран.

Индекс бедности опирается на вековую концепцию, согласно которой низкая инфляция и безработица в целом иллюстрируют, насколько хорошо должны чувствовать себя жители экономики. Иногда, конечно, низкий балл может вводить в заблуждение: устойчиво низкие цены могут быть признаком плохого спроса, а слишком низкий уровень безработицы скованостью работников, которые хотят перейти на лучшие рабочие места, например. Результаты в большей степени свидетельствуют о глобальных экономических перспективах.

Читайте такжеУкраина заняла 39 место среди 115 стран в рейтинге бюджетной прозрачностиВ прошлом году Украина заняла в этом рейтинге пятую позицию, что свидетельствует о росте экономики за последний год ( ИБ уменьшился с 23,8 до 17,8). В этом году Украина оказалась в рейтинге между Турцией и Грецией, которые делят шестую строчку, и Испанией.

Первую строчку в рейтинге уже четвертый год подряд занимает Венесуелла со своей суперинфляцией. Ее ИБ составляет 1872, что в 50 раз больше показателя второй строчки – Южной Африки (ИБ 33,1).

«Самыми счастливыми из самых несчастных» стали экономики Таиланда, Сингапура и Япониии.

Как сообщал УНИАН, за прошлый год Украина потеряла 5 позиций в мировом рейтинге процветания оказавшись на 112 месте из 149 стран.