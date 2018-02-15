Валюта дорожает: гривня опустилась на межбанке и в курсах НБУ

Официальный курс НБУ на 16 февраля: 100 USD – 2675,9805 гривни; 100 EUR – 3343,1024 гривни; 10 RUR - 4,7286 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США –2675,9805 (15 февраля – 2665,4762)

100 EUR – 3343,1024 (15 февраля –3291,3300 )

10 RUR – 4,7286 (15 февраля – 4,6284)

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Как сообщал УНИАН, 15 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,84/26,88 гривни/доллар.

Текущие котировки гривни к доллару ниже на 18 копеек по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,54/33,58 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4610/0,4620 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,7598 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 800 сделок на сумму 453,12 миллиона долларов.