Нацбанк упростил получение банками кредитов от нерезидентов

Банки смогут получать кредиты у любых нерезидентов-кредиторов без регистрации или индивидуальной лицензии НБУ.

Национальный банк Украины расширил возможности банков получать у нерезидентов "синтетические" кредиты в национальной валюте, фактической валютой которых является гривня, а все платежи между кредитором и заемщиком осуществляются в иностранной валюте.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №12, вступающее в силу с 16 февраля, теперь банки смогут получать такие кредиты у любых нерезидентов-кредиторов без регистрации или индивидуальной лицензии Национального банка, в то время как ранее такие кредиты можно было привлекать только у международных финансовых организаций.

Нацбанк отметил, что полученные средства украинские банки будут использовать для кредитования украинских заемщиков в гривне, при этом валютный риск будет нести нерезидент-кредитор.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 30 декабря 2017 года разрешил банкам выдачу экспортных валютных кредитов иностранным покупателям товаров украинского происхождения, в то время как ранее украинские банки могли выдавать внешние валютные кредиты только иностранным банкам-заемщикам.