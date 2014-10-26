В ЕС 25 банков не смогли пройти стресс-тесты

Организации, попавшие в черный список, должны нарастить свои резервы, сообщает пресс-служба ЕЦБ.

Читайте такжеНБУ решил выдавать банкам меньше стабилизационных кредитовВыяснилось, что 25 банков не прошли проверку финансового регулятора, так как у них недостаточно резервов на случай спада экономики. Вместе с тем 12 из 25 банков, попавших в список, уже успели устранить нехватку капитала за то время, в течение которого проводилась проверка, сообщает Лента.ру.

Еще 13 банкам предписано составить план действий по увеличению резервов и представить его регулятору в течение двух недель. Эти кредитные учреждения должны в срок до девяти месяцев нарастить резервные средства в общей сложности на 10 миллиардов евро (12,5 миллиарда долларов).

В список организаций с недостаточными резервами попали четыре итальянских, два словенских, два греческих банка, по одному финансовому учреждению из Австрии, Ирландии, Португалии, Кипра, а также франко-бельгийский банк Dexia. Самая крупная нехватка капитала (2,11 миллиарда евро) выявлена в итальянском банке Monte dei Paschi di Siena. Большинство других организаций из списка имеют дефицит в размере менее 1 миллиарда евро, несколько банков — в размере менее 200 миллионов евро.