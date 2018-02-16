Украинский экспорт в Европу в прошлом году вырос на 21% - Гройсман
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Об этом на своей странице в Twitter написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Он напомнил, что весь экспорт в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 16%, всего наша страна экспортировала услуг и товаров на 52,3 миллиарда долларов в 223 страны.
"Темпы роста экспорта в ЕС еще больше, чем общие. Плюс 21% по сравнению с 2016 годом", - написал глава правительства.
По его словам, экспорт в страны ЕС составил 20 миллиардов долларов, что составляет 40,5% всей структуры экспорта.
Как сообщал УНИАН, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2017 года сведен с дефицитом в 2,625 миллиарда долларов против 541,6 миллиона долларов профицита за предыдущий год. Импорт товаров и услуг в Украину за год вырос на 23,3% - до 54,955 миллиарда долларов, экспорт – на 16%, до 52,330 миллиарда долларов.
Темпи росту експорту до ЄС ще більші, ніж загальні. Плюс 21%, порівняно з 2016 роком.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) February 16, 2018
Всього Україна експортувала в 223 країни на загальну суму $52,3 млрд.#експорт#економікаУкраїни