Украинский экспорт в Европу в прошлом году вырос на 21% - Гройсман

Премьер напомнил, что общий экспорт в 2017 году вырос на 16%, всего наша страна экспортировала услуг и товаров на 52,3 миллиарда долларов.

Экспорт Украины в страны Европейского Союза в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 21%.

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Об этом на своей странице в Twitter написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он напомнил, что весь экспорт в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 16%, всего наша страна экспортировала услуг и товаров на 52,3 миллиарда долларов в 223 страны.

"Темпы роста экспорта в ЕС еще больше, чем общие. Плюс 21% по сравнению с 2016 годом", - написал глава правительства.

По его словам, экспорт в страны ЕС составил 20 миллиардов долларов, что составляет 40,5% всей структуры экспорта.

Как сообщал УНИАН, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2017 года сведен с дефицитом в 2,625 миллиарда долларов против 541,6 миллиона долларов профицита за предыдущий год. Импорт товаров и услуг в Украину за год вырос на 23,3% - до 54,955 миллиарда долларов, экспорт – на 16%, до 52,330 миллиарда долларов.