Победа платежных карт: в Украине объем безналичных расчетов в 2017 году вырос в полтора раза

Доля безналичных расчетов в Украине с использованием платежных карточек за последние пять лет выросла более чем втрое с 12,4% (по состоянию на 1 января 2013 года) до 39,3% на 1 января 2018 года.

Объем безналичных расчетов в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 46,2%, количество таких операций выросло на 30,2%.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Национального банка Украины.

По подсчетам регулятора, наибольший объем безналичных операций пришелся на расчеты в сети Интернет - 38,8%, наибольшее количество - на расчеты в торговых сетях - 50,6%.

Согласно сообщению, доля безналичных расчетов в Украине с использованием платежных карточек увеличилась в 2017 году на 3,8% до 39,3%, при этом за последние пять лет этот показатель вырос более чем втрое с 12,4% - по состоянию на 1 января 2013 года.

По данным НБУ, всего в 2017 году украинцы совершили более 3 миллиардов операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, на сумму 2,125 триллиона гривень.

Количество платежных карт за год увеличилось на 3,9% и на начало 2018 года составило 59,9 миллиона штук, из них активных - 34,9 миллиона штук (рост на 7,6%). Количество предприятий торговли и сферы услуг, которые предоставляют своим клиентам возможность осуществлять безналичные расчеты с помощью платежных карточек, за 2017 год выросло на 27,8 тысячи и составило 173,8 тысячи единиц, сеть платежных терминалов за год выросла почти на 15% и составил 251,7 тысячи.

Как сообщал УНИАН, общее количество выпущенных банками платежных карт в обращении в Украине на 1 января 2017 года составило 57,633 миллиона штук, что на 1,674 миллиона штук, или на 2,8%, меньше показателя на 1 января 2016 года.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 января 2018 года в Украине работало 77 банков-участников карточных платежных систем.