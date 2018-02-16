Доллар и евро в Украине снова вернулись к росту

Продать доллары можно за 27,20 гривни, евро - за 33,80 гривни.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 16 февраля составляет 27,30 гривни, евро - 34,00 гривни. Читайте такжеНацбанк в январе потратил на поддержку гривни почти $16 миллионов Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 27,20 гривни, евро - за 33,80 гривни. Вчера, 15 февраля, стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах составляла 27,00 гривни, евро - 33,60 гривни. Как сообщал УНИАН, Нацбанк не дает прогнозы по курсу гривни, отметил, что как сложится на рынке - таким и будет курс валют.

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