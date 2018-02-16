Нацбанк надеется на плодотворную дискуссию с МВФ

Группа экспертов МВФ работает в Киеве с 12 по 16 февраля.

Национальный банк Украины надеется на плодотворную дискуссию украинских властей с Международным валютным фондом, группа экспертов которого работает в Киеве с 12 по 16 февраля.

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Об этом сообщила пресс-служба регулятора в соцсети Facebook со ссылкой на комментарий исполняющего обязанности главы НБУ Якова Смолия.

"Мы надеемся на плодотворную дискуссию украинской стороны с этим международным донором", - отметил он.

Смолий подчеркнул, что в интересах Украины - продолжать выполнять программу с МВФ и выполнять взятые на себя обязательства.

Справка УНИАН. МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 миллиарда долларов. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов. Срок программы истекает в марте 2019 года.

26 января президент Украины Петр Порошенко заявил о выполнении страной 80% требований Международного валютного фонда и подчеркнул, что ожидает получения пятого кредитного транша в апреле.

По информации МВФ, для получения очередного транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, создать Антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.

Национальный банк прогнозирует, что в 2018 году Украина получит от МВФ до 2 миллиардов долларов.