Эксперты МВФ завершают работу в Киеве

Заявление Фонда по итогам работы миссии возможно в начале следующей недели.

Команда экспертов Международного валютного фонда во главе с Роном ван Руденом, прибывших для технических консультаций с украинскими властями в период с 12 по 16 февраля, завершает работу в Киеве.

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Как сообщили УНИАН в представительстве МВФ в Украине, итоговое заявление по результатам работы экспертов Фонда возможно в начале следующей недели – в понедельник или во вторник.

Ранее министр финансов Александр Данилюк назвал визит группы экспертов Международного валютного фонда особенно важным для продолжения сотрудничества Украины с Фондом.

Справка УНИАН. МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 миллиарда долларов. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов. Срок программы истекает в марте 2019 года.

26 января президент Украины Петр Порошенко заявил о выполнении страной 80% требований Международного валютного фонда и подчеркнул, что ожидает получения пятого кредитного транша в апреле.

По информации МВФ, для получения очередного транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, создать Антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.

Национальный банк прогнозирует, что в 2018 году Украина получит от МВФ до 2 миллиардов долларов.