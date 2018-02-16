В Украине снова ухудшились потребительские настроения

Второй месяц подряд продолжается ухудшение ожиданий относительно развития экономики страны в ближайший год.

Индекс потребительских настроений в Украине в январе 2018 года уменьшился на 0,8 пункта по сравнению с декабрем 2017 года - до 59,5. Соответствующие данные содержатся в исследовании GfK Ukraine.

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При этом индекс ожидаемого развития экономики в течение ближайшего года снизился на 4,5 пункта по сравнению с декабрем и составил 54,5, а индекс ожидаемого развития экономики в течение ближайших 5 лет на 0,9 пункта - до 70,6.

Индекс ожидаемых изменений личного материального положения увеличился на 1,6 пункта – до 57,5, а индекс целесообразности больших покупок уменьшился на 3,8 пункта и составил 64.

Индекс инфляционных ожиданий увеличился на 5 пунктов – до 185,3.

"Индекс потребительских настроений в январе 2018 года почти не изменился по сравнению с декабрем 2017 года. С одной стороны, отмечаем улучшение оценки текущего личного материального положения. С другой стороны, второй месяц подряд продолжается ухудшение ожиданий относительно развития экономики страны в ближайший год", - говорится в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, индекс потребительских настроений в Украине в декабре 2017 года увеличился на 2 пункта по сравнению с ноябрем - до 60,3.

Базовая инфляция в Украине в январе 2018 года по сравнению с предыдущем месяцем, декабрем 2017 года, замедлилась до 0,7% с 0,8%, зафиксированных в декабре к ноябрю.