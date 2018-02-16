Данилюк обсудил с миссией МВФ реформу Фискальной службы

Представители миссии согласились, что правительству при реформировании ГФС нужно сосредоточиться на институциональных изменениях с реорганизацией работы Службы и привлечением новых специалистов.

Министр финансов Александр Данилюк провел встречу с представителями технической миссии Международного валютного фонда и обсудил проведение реформы Государственной фискальной службы.

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Об этом говорится в сообщении министерства в микроблоге Twitter.

"Представители миссии согласились, что операционные изменения внутри структуры важны, но нужно сосредоточиться на институциональных изменениях с реорганизацией работы Службы и привлечением новых людей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, команда экспертов Международного валютного фонда во главе с Роном ван Руденом, которые прибыли для технических консультаций с украинскими властями в период с 12 по 16 февраля, завершает работу в Киеве. Итоговое заявление по результатам работы экспертов Фонда возможно в начале следующей недели – в понедельник или во вторник.

Кабинет министров 11 января отменил постановления об утверждении концепции реформирования системы органов государственной налоговой и таможенной политики и о реорганизации территориальных органов ГФС, принятые правительством 29 марта и 19 июля прошлого года. Постановления предусматривали создание Межрегиональной таможни и главного Межрегионального управления ГФС.

Министр финансов Украины Александр Данилюк в свою очередь заявлял, что обеспокоен решением Кабмина об отмене утвержденной ранее концепции реформы Государственной фискальной службы и планировал исправить это недоразумение".