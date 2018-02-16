Российский ВТБ массово закрывает отделения в Украине

Глава российского банка заявил, что финучреждение оставит в Украине только 1-2 отделения.

Российский «ВТБ Банк» массово закрывает отделения в Украине, к лету оставит только один или два офиса в Киеве.

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Об этом сообщил журналистам глава второго по активам российского банка Андрей Костин.

"Мы к лету фактически свернем деятельность полностью, у нас останется только один или два офиса в Киеве", — сказал он в кулуарах Российского инвестиционного форума, передает РИА Новости.

"Мы сейчас очень жестко закрываем отделения по всей стране и рассчитываемся со всеми вкладчиками", — добавил Костин.

Как сообщал УНИАН, украинский дочерний банк российского государственного «Внешторгбанка» - «ВТБ Банк» - завершил 2017 год с убытком в 4,112 млрд грн.

По состоянию на 1 января 2018 года непокрытый убыток прошлых лет составил 31,571 млрд грн, а капитал банка - 1,290 млрд грн.

Справка УНИАН. «ВТБ Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в двадцатку крупнейших банков по объему активов. С 2006 года более 99,9% акций банка принадлежат российскому государственному «Внешторгбанку».

До 16 марта 2018 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.