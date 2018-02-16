Гривня уходит на выходные с курсом 27,03 за доллар
17:56, 16 февраля 2018
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С открытия торгов нацвалюта подешевела по отношению к доллару на 15 копеек.
Котировки гривни на межбанке установились на уровне 26,99/27,03 грн/долл. / фото УНИАН
В пятницу, 16 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,99/27,03 грн/долл.
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Об этом сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, отметив, что текущие котировки гривни к доллару ниже на 15 копеек по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,60/33,65 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4610/0,4620 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,9909 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 680 сделок на сумму 402,34 млн долл.
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