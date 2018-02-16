Кабмин предлагает Раде расширить санкции против России, запретив использование российского ПО

Использование такого ПО создает возможность иностранному государству получить несанкционированный доступ к персональным данным граждан Украины, считают в правительстве.

Кабинет министров Украины предлагает запретить или ограничить использование программного обеспечения и технических средств телекоммуникаций иностранного производства, особенно в информационно-телекоммуникационных системах объектов критической инфраструктуры экономики, национальной безопасности и обороны Украины.

Читайте такжеМинфин США обещает ввести новые санкции против РФ в "ближайшем будущем"

Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в закон Украины "О санкциях" (№8042), опубликованном на парламентском сайте.

«Целью разработки законопроекта является законодательное урегулирование возможности введения секторальных (без определения круга лиц) санкций по запрещению или ограничению использования на объектах критической инфраструктуры программного обеспечения и технических средств телекоммуникаций, разработанных, изготовленных субъектами хозяйствования государства-агрессора, к которому применены санкции», - говорится в тексте пояснительной записки.

Отмечается, что широкое использование в информационно-телекоммуникационных системах Украины ПО и технических средств телекоммуникаций иностранного производства дает возможность иностранному государству получить доступ к государственным информационным ресурсам и персональным данным граждан Украины.

Также предлагается дополнить закон Украины "О санкциях" секторальными санкциями, такими как запрет или ограничение использования на объектах критической инфраструктуры ПО и технических средств телекоммуникаций происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля Кабинет министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в закон о санкциях, который потенциально может предполагать расширение санкций против России.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер», которое вводит санкции в отношении юридических и физических лиц страны-агрессора. Время действия санкций составляет один год.