Кабмин предлагает Раде расширить санкции против России, запретив использование российского ПО

18:34, 16 февраля 2018
Финансы
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в закон Украины "О санкциях" (№8042), опубликованном на парламентском сайте.

«Целью разработки законопроекта является законодательное урегулирование возможности введения секторальных (без определения круга лиц) санкций по запрещению или ограничению использования на объектах критической инфраструктуры программного обеспечения и технических средств телекоммуникаций, разработанных, изготовленных субъектами хозяйствования государства-агрессора, к которому применены санкции», - говорится в тексте пояснительной записки.

Отмечается, что широкое использование в информационно-телекоммуникационных системах Украины ПО и технических средств телекоммуникаций иностранного производства дает возможность иностранному государству получить доступ к государственным информационным ресурсам и персональным данным граждан Украины.

Также предлагается дополнить закон Украины "О санкциях" секторальными санкциями, такими как запрет или ограничение использования на объектах критической инфраструктуры ПО и технических средств телекоммуникаций происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля Кабинет министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в закон о санкциях, который потенциально может предполагать расширение санкций против России.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер», которое вводит санкции в отношении юридических и физических лиц страны-агрессора. Время действия санкций составляет один год.

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Теги: #агрессия РФ в Украине#санкции против России