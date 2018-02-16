Данилюк подал иск в суд против ГФС за внеплановую проверку

Министр финансов просит суд признать приказы и действия фискальной службы противоправными.

В Окружной административный суд города Киева поступил иск от министра финансов Александра Данилюка против Главного управления ГФС в г. Киеве и Государственной фискальной службы Украины.

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Об этом говорится в сообщении суда.

Как отмечается, истец просит суд признать противоправными и отменить приказы ГУ ГФС в г. Киеве о проведении документальной внеплановой невыездной проверки истца, а также о переносе срока проведения начатой проверки. Также истец просит суд признать противоправными действия Главного управления ГФС в г. Киеве по проведению документальной внеплановой невыездной проверки истца на основании соответствующего приказа.

«Данилюк в своем исковом заявлении просит признать противоправными и отменить ряд налоговых уведомлений-решений. В то же время истец просит признать противоправным и отменить решение ГФС о результатах рассмотрения жалобы», - отмечается в сообщении.

Судебное заседание назначено на 5 апреля.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2017 года Печерский районный суд Киева поручил ГФС проверить Данилюка на предмет возможного уклонения от уплаты налогов за период 1998-2016 годов на основании ходатайства Генеральной прокуратуры, однако в начале сентября ГПУ закрыла это дело.

В начале ноября ГФС возобновила проверку финансовых документов министра финансов.

Кроме того, в начале ноября стало известно, что Генпрокуратура проверяет возможную причастность Данилюка в течение 2010-2014 годов к деятельности преступной организации под руководством тогдашнего президента Украины Виктора Януковича, что привело к более 18 млрд грн убытков для государства.

Как заявил адвокат министра Виталий Наум, регистрация ГПУ уголовного производства против Данилюка, налоговая проверка его документов и возможная проверка ГПУ Координационного центра реформ под руководством Данилюка за период с 2010 по 2014 год не имеют под собой юридических оснований и политически мотивированы.