Сколько будет стоит валюта после выходных: Нацбанк опустил официальную гривню
20:17, 16 февраля 2018
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Официальный курс НБУ на 19 февраля: 100 USD – 2699.0889 грн; 100 EUR – 3364.1444 грн; 10 RUR - 4.7894 грн.
Нацбанк опустил официальную гривню / фото УНИАН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2699.0889 (16 февраля – 2675.9805)
100 EUR – 3364.1444 (16 февраля – 3343.1024)
10 RUR – 4.7894 (16 февраля – 4.7286)
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 16 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,99/27,03 грн/долл., что на 15 копеек ниже по сравнению с уровнем открытия торгов.
Ккотировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,60/33,65 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4610/0,4620 грн/рубль.
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