Сколько будет стоит валюта после выходных: Нацбанк опустил официальную гривню

Официальный курс НБУ на 19 февраля: 100 USD – 2699.0889 грн; 100 EUR – 3364.1444 грн; 10 RUR - 4.7894 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2699.0889 (16 февраля – 2675.9805)

100 EUR – 3364.1444 (16 февраля – 3343.1024)

10 RUR – 4.7894 (16 февраля – 4.7286)

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 16 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,99/27,03 грн/долл., что на 15 копеек ниже по сравнению с уровнем открытия торгов.

Ккотировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,60/33,65 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4610/0,4620 грн/рубль.