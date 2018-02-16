Нардеп-владелец сети гипермаркетов продолжает вести бизнес в Крыму и России - "Схемы"

Аналоги «Эпицентров» (которым владеет нардеп Александр Герега) в Крыму - «Новацентры» поддерживают сепаратистские настроения и используют запрещенную на Украине символику.

Народный депутат Александр Герега с женой Галиной продолжают вести свой бизнес в анексированом Россией Крыму и имеют фирму в Московской области.

Об этом говорится в журналистском расследовании программы "Схемы".

Согласно выписки из реестра юридических лиц Российской Федерации, в мае 2014 года украинские компании «Эпицентр К», «Новая линия» и «Торговый дом «Трейдиком «Инко», конечными владельцами которых являются Галина и Александр Гереги, основали в городе Пушкино Московской области компанию ООО «Руслайн Ко», которая является крупнейшим плательщиком налогов на собственность в городе Севастополь в оккупированном Крыму.

Руководство «Руслайн Ко» активно участвует в деятельности гипермаркетов «Новацентр К» – российское юридическое лицо, которое начало работать на месте гипермаркетов «Эпицентр К» на территории полуострова, говорится в расследовании.

Как сообщают журналисты, «Новацентры» в Крыму поддерживают сепаратистские настроения: в магазинах можно встретить триколоры и георгиевские ленты, а в их промороликах - мужчины в футболках "Армия России".

При этом Александр Герега в комментарии журналистам сказал, что «Новацентр К» не имеет никакого отношения к «Эпицентр К» , однако затем добавил шутя: «Кто его знает. Может, мы и имеем отношение к этим компаниям, и подпольно работаем на вражеской территории, чтобы рано или поздно разжечь пожар, который будет шагать этими территориями, и эти территории станут такими же независимыми, как наша страна».

«На территории России и Крыму украинским компаниям просто невозможно работать», – добавил он.

Видео: Радио Свода Онлайн