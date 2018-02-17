Порошенко встретился с Юнкером: говорили о «Северном потоке-2» и макрофинансовой помощи
Президент Украины Петр Порошенко и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер обсудили перспективы выделения Украине очередной макрофинансовой помощи.
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Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, встреча состоялась на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
Отмечается, что «собеседники обсудили перспективы выделения Евросоюзом Четвертой программы макрофинансовой помощи Украине, а также пути реализации инициативы «Восточное партнерство+»».
Президент Еврокомиссии заверил, что Европейский Союз готов усилить всестороннюю поддержку Украины в 2018 году на пути системных реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Собеседники обсудили ход реформ в Украине. Президент Украины отметил важность формирования независимой антикоррупционной инфраструктуры и, в частности, независимого антикоррупционного суда.
Лидеры договорились начать подготовку к следующему 20-му саммиту Украина-ЕС.
Также была выражена обеспокоенность по поводу реализации Россией проекта «Северный поток-2», который президент Украины назвал политическим.