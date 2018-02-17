Порошенко встретился с Юнкером: говорили о «Северном потоке-2» и макрофинансовой помощи

Президент Еврокомиссии заверил, что Европейский Союз готов усилить всестороннюю поддержку Украине в 2018 году на пути системных реформ.

Президент Украины Петр Порошенко и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер обсудили перспективы выделения Украине очередной макрофинансовой помощи.

Читайте такжеПорошенко и министр обороны США обсудили ситуацию на Донбассе

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, встреча состоялась на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Отмечается, что «собеседники обсудили перспективы выделения Евросоюзом Четвертой программы макрофинансовой помощи Украине, а также пути реализации инициативы «Восточное партнерство+»».

Президент Еврокомиссии заверил, что Европейский Союз готов усилить всестороннюю поддержку Украины в 2018 году на пути системных реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Собеседники обсудили ход реформ в Украине. Президент Украины отметил важность формирования независимой антикоррупционной инфраструктуры и, в частности, независимого антикоррупционного суда.

Лидеры договорились начать подготовку к следующему 20-му саммиту Украина-ЕС.

Также была выражена обеспокоенность по поводу реализации Россией проекта «Северный поток-2», который президент Украины назвал политическим.