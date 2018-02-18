Порошенко подписал закон о досрочных пенсиях членам семей погибших "майдановцев"

Согласно закону, право получать досрочные пенсии получат жены, мужья, дети и родители героев после достижения мужчинами 55 лет, женщинами - 50 лет и при наличии определенного страхового стажа.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который разрешает назначение досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, которые погибли или умерли вследствие ранений, полученных во время участия в Революции Достоинства в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась сегодня в Киеве на открытии выставки «Переведи меня через Майдан», посвященной участникам Революции Достоинства - творческим личностям.

По словам Порошенко, 8 февраля парламент принял закон, который разрешает назначение досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, которые погибли или умерли в результате ранения, увечья, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства.

Читайте такжеВ Житомире 20 февраля почтят погибших Героев Небесной Сотни«Практически сразу после его поступления в вашем присутствии подписываю этот закон», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Верховная Рада приняла закон «О внесении изменения в статью 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» относительно назначения досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, погибших (умерших) вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства» (регистрационный номер 7429). За данное решение проголосовали 248 народных депутатов.

Такое право получат жены, мужья, дети и родители героев после достижения мужчинами 55 лет, женщинами - 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет - у женщин.