Астролог предупредил о новой волне экономического кризиса

15:01, 18 февраля 2018
Финансы
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Астролог предупредил о новой волне экономического кризиса / фото УНИАН

Риски новой волны экономического кризиса возрастают с мая по ноябрь, хотя это могут быть лишь первые вестники, рассказал эксперт на чате в "Главреде".

Читайте такжеЭкономика Украины за год выросла на 2,2%"Насчет курса валюты, то скачки, безусловно, ожидаются, причем достаточно резкие, но точную амплитуду пока сказать не могу — не настолько детально прорабатывал именно прогноз курса гривни", — заявил он.

Ранее Игорь Никишин спрогнозировал, что в сентябре-октябре 2018-м Евросоюз может быть на грани распада, но, в итоге, этого все же не произойдет, также будет кризис в 2020-2021 годы, когда могут отпадать отдельные государства.

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Теги: #экономика Украины#экономический кризис в Украине