"Долги нужно отдавать": во Всемирном банке напомнили Украине о долговых обязательствах
Украина должна выплачивать свои долговые обязательства, иначе она может потерять возможность привлечения новых кредитов на внешних рынках.
Об этом в интервью для ZN.UA заявил вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер. При этом он сохраняет оптимизм и уверен, что в ближайшие годы Украина сможет выплатить свои долги.
"Уже есть план финансирования, который поможет вам это сделать. Вы не останетесь один на один с "долговой" проблемой, — отметил представитель ВБ. — Но крайне важны две составляющие этого плана. Во-первых, речь идет об оптимизации управления государственным долгом, которая позволит избежать в будущем сложившейся сейчас ситуации, когда большинство выплат пришлись на довольно короткий период. Долговые выплаты надо планировать заранее", - заявил Муллер.
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При этом он отметил, что для того, чтоб не потерять возможность привлечения новых кредиторов, "международные источники финансирования должны быть уверены в том, что украинская экономика будет развиваться".
"Долги нужно отдавать. Это хороший сигнал для кредиторов и возможность получить новое финансирование. Но, привлекая новые кредиты, надо быть очень осторожными. И, конечно, необходимо взвешенно подходить к суммам заимствований", - предупредил вице-президент Всемирного банка.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина тратит 130 миллиардов гривень в год на обслуживание внешнего долга, что является тяжелой ношей для каждой украинской семьи.