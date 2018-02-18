"Долги нужно отдавать": во Всемирном банке напомнили Украине о долговых обязательствах

Из-за непогашенных задолженностей Украина может потерять возможность привлечения новых кредитов на внешних рынках.

Украина должна выплачивать свои долговые обязательства, иначе она может потерять возможность привлечения новых кредитов на внешних рынках.

Об этом в интервью для ZN.UA заявил вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер. При этом он сохраняет оптимизм и уверен, что в ближайшие годы Украина сможет выплатить свои долги.

"Уже есть план финансирования, который поможет вам это сделать. Вы не останетесь один на один с "долговой" проблемой, — отметил представитель ВБ. — Но крайне важны две составляющие этого плана. Во-первых, речь идет об оптимизации управления государственным долгом, которая позволит избежать в будущем сложившейся сейчас ситуации, когда большинство выплат пришлись на довольно короткий период. Долговые выплаты надо планировать заранее", - заявил Муллер.

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При этом он отметил, что для того, чтоб не потерять возможность привлечения новых кредиторов, "международные источники финансирования должны быть уверены в том, что украинская экономика будет развиваться".

"Долги нужно отдавать. Это хороший сигнал для кредиторов и возможность получить новое финансирование. Но, привлекая новые кредиты, надо быть очень осторожными. И, конечно, необходимо взвешенно подходить к суммам заимствований", - предупредил вице-президент Всемирного банка.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина тратит 130 миллиардов гривень в год на обслуживание внешнего долга, что является тяжелой ношей для каждой украинской семьи.