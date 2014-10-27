Россия из-за санкций и дешевой нефти может сократить расходы бюджета на 10%

Госдума РФ 24 октября одобрила проект бюджета на 2015-2017 гг. в первом чтении. Но ситуация изменилась, проект был составлен при другой экономической реальности, сообщил депутатам министр финансов Антон Силуанов, - нужен запасной вариант бюджета, пишут "Ведомости".

Проект бюджета основан на прогнозе Минэкономразвития, предполагающем сохранение цены барреля нефти в $100 все три года, отмену санкций в отношении России с 2015 г. и последовательное ускорение темпов экономического роста также со следующего года. Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, чье ведомство усомнилось в обоснованности ряда параметров макропрогноза, тем не менее рекомендовала депутатам бюджет в первом чтении принять: «Это залог стабильности ситуации в стране и того, что обязательства, которые государство приняло на себя, будут реализованы».

Читайте такжеВ России надеются на отмену санкций Запада к середине 2015 годаПросчитывалось несколько запасных вариантов исходя из цены нефти в $80-90, сохранения санкций и стагнации экономики, рассказал чиновник Минфина. При развитии одного из разработанных негативных сценариев предполагается, что в течение года курс рубля составит 50 руб./$, нефть будет стоить $85/барр., инфляция составит 4%, а падение ВВП — 10% год к году, говорит чиновник правительства. «Однако на правительственной комиссии мы не хотим увязывать сокращение расходов с кризисным сценарием, задача — провести сокращение в любом случае, в порядке оптимизации», — подчеркивает он.

Сокращение расходов не затронет бюджет 2015 г., в котором предусмотрена возможность использовать до 500 млрд руб. из резервного фонда, указывает Силуанов, но резервы не бесконечны, а неблагоприятная экономическая ситуация может быть затяжной. Речь не о пересмотре бюджета, а о его адаптации к новым экономическим условиям, уточнил министр. Так, расходы в реальном выражении за семь лет к 2015 г. выросли на 27%, а доходы — только на 0,8%, объяснил он, и если еще в 2012 г. планировалось, что в 2017 г. доходы составят 18,3 трлн руб., то спустя два года план сокращен до 16,5 трлн. Но и этот план выглядит нереалистичным: за два года к внутриэкономическим проблемам добавились внешние.

Читайте такжеРоссийский рубль продолжает бить антирекордыСнижение цены нефти на каждый доллар приводит к недополучению бюджетом 80 млрд руб. нефтегазовых доходов, посчитали в Центре развития Высшей школы экономики. При снижении цены нефти до $85 бюджет потеряет 1,2 трлн руб., но часть потерь компенсируется ослаблением рубля. По оценкам Минфина, ослабление курса к доллару на каждый 1 руб. приносит 190-200 млрд руб. дополнительно. Однако девальвация ведет также к торможению экономики, сокращению налоговой базы, указывает Александра Суслина из Экономической экспертной группы; с учетом этого совокупные потери могут быть даже выше, чем нефтегазовые, примерно на четверть — 1,5 трлн руб.

Минфин будет предлагать механизмы сокращения расходов на 10%, сообщил «Ведомостям» высокопоставленный чиновник ведомства и подтвердил чиновник Белого дома: это высвобождает около 1,5 трлн руб. Во внесенном в Госдуму проекте бюджета расходы на 2016-2017 гг. уже были фронтально сокращены на 2%.

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