Украинская экономика растет, но этого недостаточно - Всемирный банк

В настоящее время международные партнеры, которые помогают Украине преодолеть сложный период, работают над тем, чтобы рост экономики страны ускорился.

После шокового периода, спровоцированного потерей части территории и конфликтом на Востоке, украинская экономика начала расти, но недостаточно.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на заявление вице-президента Всемирного банка Сирила Муллера.

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По его словам, сейчас все международные партнеры, которые помогают Украине преодолеть сложный период, работают над тем, чтобы рост экономики ускорился.

"Это одна из наших ключевых задач. Мы должны углубить начатые в стране преобразования, чтобы темпы развития экономики выросли, и стабилизация была заметной не только на макроуровне, но и на уровне обычных граждан, чтобы они почувствовали, что их жизнь улучшилась. Поэтому сейчас актуальным является вопрос углубления экономических изменений", - отметил представитель ВБ.

По его мнению, ключевые реформы, которые должны быть первоочередными для правительства. Во-первых, речь идет о завершении трансформации энергетического сектора. Во-вторых, нельзя останавливать реформирование банковского сектора. Конечно, здесь наиболее актуальный сейчас вопрос - реформирование государственных банков. В-третьих, одним из двигателей экономического роста должен стать более производительный сельскохозяйственный сектор.

"Украина имеет очень важный актив - значительные запасы плодородной земли. Мы считаем, что сегодня в мире существует огромный спрос на сельскохозяйственную продукцию, в частности продукты питания. Украина может стать одним из мировых лидеров на этом рынке", - подчеркнул Муллер.

Как сообщалось ранее, по мнению вице-президента Всемирного банка, Украина также должна выплачивать свои долговые обязательства, иначе она потеряет возможность привлечения новых кредитов на внешних рынках.