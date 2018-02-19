Доллар и евро в обменниках застыли на месте

Продать доллары можно за 27,05 гривни, евро - за 33,50 гривни.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 19 февраля составляет 27,30 гривни, евро - 34,00 гривни.

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 27,05 гривни, евро - за 33,50 гривни.

В пятницу, 15 февраля, стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах также составляла 27,30 гривни, евро - 34,00 гривни.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,99/27,03 гривни/доллар.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,60/33,65 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4610/0,4620 гривни/рубль.