Стивидоры недоплатили в бюджет как минимум полмиллиарда гривен – Бамбизов

Также Бамбизов расписал и схему, благодаря которой стивидорам удалось минимизировать налоги.

Благодаря схемам уменьшения базы налогообложения и выносу точки прибыльности за пределы Украины, стивидорные компании недоплатили в бюджет не менее 500 млн грн, написал в своем блоге на "Обозревателе" начальник Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов.

По его словам, полмиллиарда – это предварительная сумма, в реальности она может быть значительно выше. Но это станет понятно только после проведения всех проверок. А пока Одесское управление Офиса доначислило 100 млн грн налогов - и те уже обжалуются в суде.

Бамбизов описал и схему, которую используют стивидоры. Оказалось, они пользуются тем, что контроль над деятельностью почи всех зерновых терминалов сосредоточен в руках нерезидентов - связанных лиц, которые в свое время инвестировали деньги в строительство этих терминалов. Поэтому теперь услуги перевалки оказываются предприятиями-связанными лицами преприятиям-нерезидентам, которые являются посредниками и имеют офшорный статус. Так что оплату услуги они разделяют на две части: треть выплачивают украинскому оператору, а две трети предприятие-нерезидент выплачивает связанной с компанией-стивидором материнской компании: зарегистрированной в стране со льготным наголоообложением.

В конце Бамбизов призвал стивидорам сознательно перейти к полноте декларирования и переносу точки прибыльности обратно в Украину. “Мы будем стараться сделать все возможное, чтобы коммерческая деятельность, которая ведется в Украине и с использованием украинских мощностей, приносила пользу в первую очередь Украине, ее бюджету и народу”, - в заключение пообещал Бабизов.