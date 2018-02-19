Госстат подсчитал, сколько получают украинцы

В Госстате уверены, что почти половина украинцев имеют зарплату от 6 тысяч до 10 тысяч гривень.

В Украине доля штатных работников, которые получают заработную плату от 6 тысяч гривень до 10 тысяч гривень, в декабре 2017 года составила 49,6%, что на 2,7 процентных пункта больше, чем в марте 2017 года, сообщает Государственная служба статистики.

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Согласно сообщению, в декабре 2017 года начисления в пределах минимальной заработной платы в Украине имели 6,6% штатных работников, что на 3,7 п.п. меньше, чем в марте 2017 года.

Отмечается, что доля работников с заработной платой от 3,2 тысячи гривень до 6 тысяч гривень в декабре прошлого года составляла 43,8%, при этом у 23,5% штатных работников начисленная заработная плата превышала 10 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в ноябре 2017 года по сравнению с ноябрем 2016 года увеличилась на 38,3%, а по сравнению с октябрем 2017 года выросла на 0,4% - до 7479 гривень.

С 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 гривни с 3200 гривень. Правительство намерено рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты до 4200 гривень уже во втором квартале текущего года в случае достижения необходимого для этого экономического роста.

Кабинет министров Украины прогнозирует рост средней заработной платы в Украине по итогам 2018 года до 10 тысяч гривень.