Гройсман пообещал не дать спуску мешающим бизнесу работать "контролерам"

Премьер отметил, что если не поможет принятый в прошлом году так называемый закон "маски-шоу стоп", то он выйдет с другой законодательной инициативой.

Премьер-министр Владимир Гройсман считает вызовом для всех ветвей власти обеспечение благоприятных условий для ведения бизнеса в стране, и пообещал не дать спуску "контролерам", мешающим бизнесу работать.

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Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Премьер-министр назвал врагами государства тех, кто пытается мешать национальному бизнесу развиваться.

"Я считаю, что это враги нашего государства... Я считаю это вызов для всех ветвей власти, и я настаиваю на том, чтобы никто не мешал работать бизнесу в стране. Те, кто создает рабочие места, те кто развивает экономику, - это те люди, которых мы должны беречь и помогать им, не мешать им делать свое дело", - подчеркнул премьер.

Гройсман отметил, что если для решения вышеуказанной проблемы не поможет принятый в прошлом году так называемый закон "маски-шоу стоп", то он выйдет с другой законодательной инициативой.

"Я спуску им не дам, они будут уважать украинский бизнес", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря 2017 года в Украине вступил в силу закон об обязательной видеофиксации во время проведения обысков (№ 2213-VIII), который называют "маски-шоу стоп".

Закон, в частности, вводит обязательную видеофиксацию во время обысков, как и при рассмотрении ходатайств следственным судьей. Видеозапись должна быть неотъемлемым приложением к протоколу обыска.

Кроме того, документ позволяет человеку воспользоваться помощью адвоката при проведении у него обысков. Также в законе говорится о том, что адвокат может самостоятельно вести съемку обысков, однако не может разглашать сведения досудебного расследования без письменного разрешения следователя или прокурора. За разглашение таких данных предусматривается уголовная ответственность.