Гройсман пообещал не дать спуску мешающим бизнесу работать "контролерам"

12:11, 19 февраля 2018
Финансы
317 0
фото УНИАН

Читайте такжеПолиции не хватает видеокамер для фиксации обысков в рамках закона "маски-шоу стоп" - Князев

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Премьер-министр назвал врагами государства тех, кто пытается мешать национальному бизнесу развиваться.

"Я считаю, что это враги нашего государства... Я считаю это вызов для всех ветвей власти, и я настаиваю на том, чтобы никто не мешал работать бизнесу в стране. Те, кто создает рабочие места, те кто развивает экономику, - это те люди, которых мы должны беречь и помогать им, не мешать им делать свое дело", - подчеркнул премьер.

Гройсман отметил, что если для решения вышеуказанной проблемы не поможет принятый в прошлом году так называемый закон "маски-шоу стоп", то он выйдет с другой законодательной инициативой.

"Я спуску им не дам, они будут уважать украинский бизнес", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря 2017 года в Украине вступил в силу закон об обязательной видеофиксации во время проведения обысков (№ 2213-VIII), который называют "маски-шоу стоп".

Закон, в частности, вводит обязательную видеофиксацию во время обысков, как и при рассмотрении ходатайств следственным судьей. Видеозапись должна быть неотъемлемым приложением к протоколу обыска.

Кроме того, документ позволяет человеку воспользоваться помощью адвоката при проведении у него обысков. Также в законе говорится о том, что адвокат может самостоятельно вести съемку обысков, однако не может разглашать сведения досудебного расследования без письменного разрешения следователя или прокурора. За разглашение таких данных предусматривается уголовная ответственность.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #запрет маски шоу#закон маски-шоу