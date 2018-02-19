В МВФ выдвинули требования по Антикоррупционному суду в Украине

В Фонде подчеркнули, что рассмотрение законопроекта об антикоррупционном суде должно соответствовать парламентской процедуре.

Международный валютный фонд настаивает на безотлагательном рассмотрении парламентом Украины законопроекта об антикоррупционном суде с учетом поправок, которые обеспечат его соответствие обязательствам страны в рамках программы сотрудничества с Фондом.

Об этом сообщается в пресс-релизе МВФ по итогам визита технической миссии в Украину.

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"В настоящее время важно, чтобы власти Украины обеспечили безотлагательное рассмотрение, но в соответствии с парламентскими процедурами, законопроекта об антикоррупционном суде, и чтобы во время рассмотрения в парламенте были учтены поправки, необходимые для приведения окончательного текста закона в полное соответствие с предусмотренными программой (сотрудничества с МВФ - УНИАН) обязательствами страны и рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы", - говорится в сообщении.

Также в Фонде отметили, что для продолжения сотрудничества Украина также должна выполнить свои обязательства в энергетической и налогово-бюджетной сферах.

"Должен быть также обеспечен дополнительный прогресс в отношении оставшихся отсроченных мер, необходимых для достижения поставленных программой целей, включительно с мерами в энергетическом и налогово-бюджетном секторах. Обсуждение будет проходить в течение следующих недель", - отметили в Фонде.

Как сообщал УНИАН, группа экспертов ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда находилась в Киеве для проведения технических консультаций с украинскими властями с 12 по 16 февраля.

МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 миллиарда долларов. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов. Срок программы истекает в марте 2019 года.

22 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проект закона о Высшем антикоррупционном суде. Также глава государства зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде". Оба законопроекта определены как неотложные. Гражданские организации и международные партнеры Украины, включая Международный валютный фонд, раскритиковали законопроекты из-за их несоответствия рекомендациям Венецианской комиссии, в частности - в вопросе обеспечения независимости отбора судей.

26 января президент Украины Петр Порошенко заявил о выполнении страной 80% требований Международного валютного фонда и подчеркнул, что ожидает получения пятого кредитного транша в апреле.

По информации МВФ, для получения очередного транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, создать Антикоррупционный суд и обеспечить выполнение бюджета на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.