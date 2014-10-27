Государственный «Укрэксимбанк» за 9 месяцев получил почти 4 млрд гривень убытка

Государственный «Укрэксимбанк» в январе-сентябре 2014 года получил 3,951 млрд грн убытка, в то время как за аналогичный период прошлого года банк получил 139,271 млн грн прибыли, сообщил банк в отчетности в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчетности, с начала года активы банка выросли на 39,56% - до 131,527 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 20,85%, до 51,088 млрд грн, обязательства - на 54,36%, до 117,557 млрд грн, средства клиентов - на 72,27%, до 74,025 млрд грн, собственный капитал снизился на 22,75% - до 13,971 млрд грн, уставный капитал вырос на 1,06% - до 16,689 млрд грн.

Читайте такжеГосбанкам Украины нужна докапитализация на 12,5 млрд гривеньКак сообщал УНИАН, «Укрэксимбанк» в 2013 году по сравнению с 2012 годом нарастил прибыль на 29,28% - до 198,616 млн грн.

Банк работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших, 100% акций банка принадлежит государству.