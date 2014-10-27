СБУ решила перепроверить принадлежность "Брокбизнесбанка" Курченко

10:40, 27 октября 2014
Финансы
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Коммерческие структуры, фактически связанные между собой, приобрели контроль над «Брокбизнесбанком» с нарушением законодательства - без обязательного разрешения Антимонопольного комитета.

Основным владельцем

Служба безопасности Украины инициировала рассмотрение Антимонопольным комитетом Украины дела относительно факта приобретения без соответствующего разрешения акций АО «Брокбизнесбанк» рядом столичных коммерческих учреждений.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, поводом для проверки стали выявленные СБУ признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

Читайте такжеПо делу Курченко к ответственности привлечены трое бывших чиновниковУстановлено, что в августе 2013 года соответствующие коммерческие структуры, фактически связанные между собой, приобрели контроль над АО «Брокбизнесбанк» с нарушением установленного законодательством порядка - без обязательного в таких случаях разрешения органов Антимонопольного комитета Украины.

За такого рода нарушения, допущенные субъектами хозяйствования, законодательством предусмотрены штрафные санкции в размере 5% от их годового оборота.

В рамках этого дела осуществляется проверка информации о вероятной подконтрольности указанных коммерческих структур бизнесмену Сергею Курченко.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации «Брокбизнесбанка» 11 июня 2014 г. на основании решения НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации.

С 3 марта в банке работала временная администрация.

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