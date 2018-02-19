Гривня начала неделю на уровне 27,03 за доллар
13:54, 19 февраля 2018Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,49/33,54 грн/евро.
Котировки гривни на межбанке установились на уровне 26,99/27,03 грн/долл. / фото УНИАН
В понедельник, 19 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,99/27,03 грн/долл.
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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов котировки гривни на межбанке не изменились.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,49/33,54 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4780/0,4793 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,0111 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 156 сделок на сумму 65,02 млн долл.
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