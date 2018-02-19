"ПриватБанк" сообщил о мошенническом приложении "Универсальный мобильный банкинг"

Ранее банк назвал подготовку коллективного иска против себя беспрецедентным массовым фишингом личных данных граждан.

Национализированный "ПриватБанк" предупредил клиентов об опасности регистрации и использования приложения для Android "Универсальный мобильный банкинг", размещенного в Google Play 14 февраля, называя его мошенническим.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе финучреждения, единственным приложением для использования услуг банка с мобильных устройств является "Приват24", и любые сторонние "мобильные банки" представляют собой фишинговые программы для воровства личных данных и денег клиентов.

По информации банка, приложение "Приват24" используют более 6 миллионов человек.

Ранее, 16 февраля, "ПриватБанк" назвал появление в интернете сайта для подготовки коллективного иска к банку беспрецедентным в истории банковского рынка массовым фишингом (сбором данных) личных данных граждан.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

18 декабря 2016 года Кабинет министров решил национализировать банк, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны по предложению Национального банка.

По информации министра финансов Украины Александра Данилюка, обновленная стратегия для государственных банков, утверждение которой правительством ожидается в течение недели-двух, предусматривает полный выход государства из капитала "ПриватБанка" в течение 5 лет