Глава Нацбанка за год заработал более 15 миллионов гривень

В 2016 году Смолий получил совокупный доход в размере почти 18,6 миллиона гривень.

Исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий получил в 2017 году 15,202 миллиона гривень дохода.

Читайте такжеТайные банкиры и война за гривну: журналисты рассказали о махинациях главных финансистов Украины (видео)

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций чиновников, обнародованные на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

Согласно декларации, в прошлом году Смолий получил 5,453 миллиона гривень дивидендов от компании по управлению активами "Эталон Эссет Менеджмент"; 4,846 миллиона гривень процентов по средствам в "Укрэксимбанке"; 2,493 миллиона гривень от предоставления в аренду ряда объектов недвижимости; 2,306 миллиона гривень в виде заработной платы в НБУ.

По информации на сайте НБУ, в 2016 году Смолий получил совокупный доход в размере почти 18,6 миллиона гривень, из которых 7,3 миллиона гривень - проценты по депозитам; 5,3 миллиона гривень - дивиденды; 3,1 миллиона гривень - доход от передачи в аренду коммерческого недвижимого имущества; 1,8 миллиона гривень - заработная плата до налогообложения и уплаты военного сбора.

Справка УНИАН. Первый замглавы Национального банка Украины Яков Смолий исполняет обязанности главы регулятора с 11 мая 2017 года, после того как глава НБУ Валерия Гонтарева подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке. До увольнения действующая глава НБУ должна отчитаться перед Верховной Радой.

18 января Порошенко представил в парламент, как того требует Конституция Украины, предложение уволить с поста главы Национального банка Гонтареву и назначить на ее место Смолия. Соответствующие проекты постановлений одобрены Комитетом Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

По словам главы парламента Андрей Парубия, парламент рассмотрит назначение нового главы НБУ после собеседований со всеми фракциями парламента, что возможно до конца февраля.