ПриватБанк открыл своим корпоративным клиентам сервис электронной регистрации налоговых накладных

Как сообщили в банке, такой порядок будет обязательным для всех плательщиков НДС с 1 января 2015 года, в соответствии с Законом Украины № 1621-VII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины» от 31.07.14 г. Не дожидаясь начала года, корпоративные клиенты ПриватБанка могут уже сейчас подключиться к технологии электронной отчетности, что позволит настроить работу и избежать неожиданностей в момент введения обязательного регистрирования НДС-накладных.

“Теперь создать налоговые накладные, регистрировать в Едином реестре и обмениваться ими с контрагентами можно через Интернет-банк «Приват24 для бизнеса», - говорит руководитель Направления “Обслуживание малого и среднего бизнеса” ПриватБанка Александр Николенко. - Банк не только дает возможность бесплатно пользоваться современным сервисом, но и оперативно информирует и консультирует об изменениях в работе с НДС через Приват24”.

Сервисы для работы с электронными НДС-накладными и отчётностью работают в Приват24 (раздел «Электронные документы и отчеты») и системе “Бухгалтерия Онлайн”. Если партнер – получатель накладной также является пользователем «Приват24 для бизнеса», то он сразу увидит этот документ в соответствующем разделе журнала.

Накладные, подлежащие регистрации, могут создаваться и подписываться с помощью соответствующей электронно-цифровой подписи (ЭЦП) прямо в интерфейсе сервиса либо импортироваться из бухгалтерских систем, например, из 1С. Ключи электронной цифровой подписи аккредитованного центра сертификации ключей (АЦСК) ПриватБанка предоставляются для клиентов бесплатно.

Кроме электронных НДС накладных клиенты ПриватБанка могут формировать электронные отчеты и бесплатно отправлять их в государственные органы в любое время суток, без выходных. При необходимости служба поддержки бухгалтеров ПриватБанка поможет правильно заполнить отчет.