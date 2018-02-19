В Киеве разоблачили центр минимизации таможенных платежей

По данным ГФС, злоумышленники использовали ряд специально созданных подконтрольных предприятий-импортеров, в том числе нерезидентов.

Государственная фискальная служба ликвидировала центр минимизации таможенных платежей, который действовал на территории города Киева и других регионов Украины.

Читайте такжеГФС за год возбудила 32 тысячи дел о нарушении таможенных правил

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

Согласно сообщению, в рамках расследования уголовного производства был установлен ряд лиц, которые, используя схему встречных потоков, оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации уплаты таможенных платежей при импорте товаров по заниженным ценам и легализации товаров, ввозимых контрабандным путем.

В своей деятельности злоумышленники использовали ряд специально созданных подконтрольных предприятий-импортеров, в том числе нерезидентов. Таможенное оформление указанных товаров осуществлялось по заниженной стоимости, используя изготовленные организаторами поддельные пакеты документов от имени предприятий-нерезидентов.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Владимир Гройсман призвал все правоохранительные органы к консолидированной позиции в борьбе с коррупцией на таможнях, что позволит вывести из тени и привлечь в госбюджет 70 млрд грн.