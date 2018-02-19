В Украине насчитали более 700 мест массовой регистрации компаний

17:09, 19 февраля 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot. 

Как отмечается в сообщении, больше всего компаний - 2006 активных и 287 закрытых - зарегистрировано в Киеве по ул. Мельникова, 12.

Далее среди наиболее популярных мест массовой регистрации - дом 63 по ул. Зверинецкой в Киеве, где зарегистрировано 995 работающих и 26 неработающих предприятий.

551 работающая и 101 неработающая компания зарегистрированы по адресу: г. Киев, ул. Николая Василенко, 7а.

Также сообщается, что наибольшее количество мест массовой регистрации - в Киевской, Одесской и Харьковской областях.

Как поясняет юрист консалтинговой компании «Оланс-групп» Анастасия Шуберт, термина «место массовой регистрации» в украинском законодательстве нет, и это скорее негласное понятие. «Налоговая могла в своей внутренней программе поставить отметку о предприятии. Все сотрудники налоговой это видели и могли более подробно проверять такую компанию», - прокомментировала она.

По словам юриста, если раньше налоговая могла не выдать свидетельство НДС при отсутствии компании по месту регистрации или нахождении по месту массовой регистрации, то сейчас эти нормы отменены, а проверка расположения компании больше не проводится.

Также сообщается, что это подтвердили и в Государственной фискальной службе. «На данный момент место массовой регистрации не считается проблемой, поэтому эти данные отсутствуют в том числе и на нашем сайте», - приводится в сообщении комментарий ГФС.

Как сообщал УНИАН, по информации сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot, в Украине 16743 компании до сих пор не раскрыли сведения о своих конечных владельцах, которые были обязаны обнародовать еще в 2015 году.

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Теги: #бизнес в Украине#регистрация компаний