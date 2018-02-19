В Украине ускорилась инфляция: области-лидеры роста цен

Самая высокая инфляция в январе зафиксирована в Закарпатской области на уровне 2,4%.

Наибольший уровень инфляции в Украине в январе 2018 года к декабрю 2017 года на уровне 2,4% зафиксирован в Закарпатской области.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, также наибольший уровень инфляции зафиксирован в Черновицкой области -2,1%, Херсонской – 1,8%, Ивано-Франковской – 1,8%.

По данным Госстата, наименьшая инфляция в январе 2018 года зафиксирована в Черкасской, Харьковской, Тернопольской областях на уровне 1,1%.

В январе 2018 года продукты питания больше всего подорожали в Херсонской области – на 2,9%, алкогольные напитки – в Закарпатской области - на 2,4%, жилищно-коммунальные услуги – в Днепропетровской области – 3,7%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем, декабрем 2017 года, ускорилась до 1,5% с 1%.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году на 3,2% при инфляции 10%, Всемирный банк – рост ВВП на 3,5% при инфляции 10%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2018 года может составить 3% при инфляции до 11,5%.