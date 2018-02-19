Сколько в мире государств: Минэкономразвития объяснило данные об экспорте Украины в 223 страны

18:22, 19 февраля 2018
Финансы
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Минэкономразвития объяснило данные об экспорте Украины в 223 страны / фото uk.wikipedia.org

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Об этом говорится в сообщении министерства в сети Facebook.

«Да, Украина в прошлом году экспортировала свои товары в 223 страны и правительство не ошиблось, когда указывало эту цифру. В данном случае, статистическая классификация стран мира подготовлена в соответствии с Национальным стандартом Украины «Коды названий стран мира» и основывается на разработанном статистическим отделом Организации Объединенных Наций (ООН) списка Standard Country or Area Codes for Statistical Use. Статистические наблюдения ведутся по отношению к 250 странам (современным и бывшим), зависимым и другим территориям», - говорится в сообщении.

Минэкономразвития отметило, что эту классификацию используют только для учета и обмена информацией по статистике внешней торговли.

Как сообщал УНИАН, в Интернете разгорелась дискуссия из-за инфографики роста украинского экспорта в 2017 году, обнародованной премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Согласно информации, представленной главой правительства, Украина экспортирует свою продукцию в 223 страны. Пользователи соцсетей, в свою очередь, отметили, что на сегодня в мире существует всего 197 государств: 193 государства-члена ООН, а также Ватикан, Палестина и государственные образования Ниуэ и Острова Кука.

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Теги: #экспорт в Евросоюз#украинский экспорт