В украинских банках объем неработающих кредитов достиг почти 600 миллиардов гривень

19:55, 19 февраля 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины относительно неработающих кредитов, по которым зафиксирован дефолт – просрочка платежа по активу свыше 90 дней (30 для банков-должников) или низкая вероятность своевременного погашения долга без взимания обеспечения.

Согласно данным НБУ, вопреки росту объема неработающих кредитов, их доля за соответствующий период снизилась на 1,36 п.п. - до 54,54% на начало текущего года.

Также сообщается, что общий объем кредитов на 1 января составил 1,091 трлн грн, что на 54,716 млрд грн, или на 6,6% больше показателя на 1 марта 2017 года.

Справка УНИАН. Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за январь-ноябрь 2017 года выросли на 2,1%, – до 1,283 трлн грн.

По состоянию на 1 декабря количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, составило 86, в том числе 38 банков с иностранным капиталом.

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