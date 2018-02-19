Голосование в Раде за нового главу НБУ возможно на следующей неделе

По словам одного из депутатов, подготовка к принятию парламентом этого решения интересовала представителей миссии МВФ.

Рассмотрение в сессионном зале Верховной Рады вопроса о назначении нового главы Национального банка Украины ожидается на следующей пленарной неделе (с 26 февраля по 2 марта - УНИАН).

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Об этом сообщили в пресс-службе «Блока Петра Порошенко» со ссылкой на народного депутата Михаила Довбенко, в настоящее время возглавляющего Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Довбенко отметил, что подготовка к принятию парламентом решений об увольнении и назначении главы НБУ интересовала представителей миссии Международного валютного фонда, работавшей в Киеве с 12 по 16 февраля.

«Мы обменялись мнениями о том, как видит перспективу развития финансово-банковского сектора кандидат на должность главы НБУ Яков Смолий», - сказал депутат.

По его словам, представители Фонда положительно оценили принятие Верховной Радой Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка Украины и усовершенствования процессов управления кредитными рисками банков», который на сегодня уже готов к реализации в банковском секторе.

Как сообщал УНИАН, группа экспертов Международного валютного фонда находилась в Киеве для проведения технических консультаций с украинскими властями с 12 по 16 февраля. По итогам работы экспертов МВФ призвал украинский парламент безотлагательно рассмотреть законопроект об антикоррупционном суде с учетом поправок Венецианской комиссии Совета Европы. Также в Фонде отметили, что для продолжения сотрудничества Украина должна выполнить свои обязательства в энергетической и налогово-бюджетной сферах. Обсуждение продолжится в течение следующих недель.

Первый замглавы Национального банка Украины Яков Смолий исполняет обязанности главы регулятора с 11 мая 2017 года, после того как глава НБУ Валерия Гонтарева подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке. До увольнения действующая глава НБУ должна отчитаться перед Верховной Радой. Порошенко 18 января представил в парламент, как того требует Конституция Украины, предложение уволить с поста главы Национального банка Гонтареву и назначить на ее место Смолия.