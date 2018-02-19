Нацбанк снова опустил официальный курс гривни ниже 27 за доллар

Официальный курс НБУ на 20 февраля: 100 USD – 2701.1922 грн; 100 EUR – 3352.1795 грн; 10 RUR - 4.7941 грн

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2701.1922 (19 февраля – 2699.0889)

100 EUR – 3352.1795 (19 февраля – 3364.1444)

10 RUR – 4.7941 (19 февраля – 4.7894)

В понедельник, 19 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,01/27,04 грн/долл.

Об этом сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, отметив, что текущие котировки гривни к доллару ниже на 1 копейку по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,42/33,45 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4610/0,4620 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,0119 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 386 сделок на сумму 183,56 млн долл.