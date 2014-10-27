Гривня на межбанке держится на 13,12 за доллар

Котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке в понедельник, 27 октября, к середине торгов установились на уровне 12,95/13,12 и, таким образом, практически не изменились по сравнению с открытием торгов (12,95/13,11).

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что количество сделок на валютном межбанке незначительное, а спрос на валюту традиционно превышает предложение.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 16,47-16,62, по отношению к российскому рублю – 0,3120/0,3140.

Читайте такжеНБУ решил выдавать банкам меньше стабилизационных кредитовКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в ходе валютной интервенции 24 октября продал банкам 199,970 млн долл. по курсу 12,95 грн/долл. под потребности клиентов банков.

В ходе валютной интервенции 22 октября регулятор продал банкам 99,77 млн долл. по фиксированному курсу 12,95 грн/долл.

Напомним, руководители крупнейших банков Украины на закрытом совещании с руководством государства 23 сентября договорились продавать доллары по курсу не выше 12,95, после чего котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке удерживаются в пределах 12,95/13,40.