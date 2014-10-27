Рубль продолжает падать из-за последствий санкций Запада против России

Рубль торгуется в минусе утром понедельника, но спрос на валюту пока в основном компенсируется продажей экспортной выручки под крупные налоги, пишет Reuters.

Нивелировать негативные последствия локального спроса в условиях ограничения доступа из-за санкций к западным ресурсам могут также ожидания запуска Центробанком валютного репо, а также некоторое снижение напряженности после подтверждения агентством S&P инвестиционного рейтинга России.

Рубль к 11.30 мск подешевел до 41,93 к доллару США и до 53,22 - к евро, теряя 2 и 16 копеек соответственно.

Бивалютная корзина к этому времени подорожала против рубля на 8 копеек до 47,01, в начале торгов отметившись на новом экстремуме 47,08.

По оценке участников рынка, Центробанк пока не повышал на 5 копеек валютный коридор до 38,10-47,10, хотя котировки корзины некоторое время находились выше предыдущей границы 47,05.

Читайте такжеИз-за обвала рубля российские товары могут заполонить украинский рынокS&P в пятницу подтвердило долгосрочный валютный кредитный рейтинг России на уровне "BBB-" с сохранением негативного прогноза.

Ожидания снижения рейтинга до "мусорного" привели к спросу на валюту и падению рубля к абсолютным минимумам на предыдущей, пятничной, сессии, а ЦБ повысил коридор на 35 копеек, продав для этого порядка $2,5 миллиарда.

ЦБ мог истратить уже $18 миллиардов с начала октября, тогда как экспортеры в текущих условиях, по оценке участников рынка, стараются продавать минимально возможные объемы выручки за рубли, поскольку многие из них также обременены внешними долгами без возможности найти средства за рубежом.