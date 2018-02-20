Теперь заживут: Венесуэла запустила свою криптовалюту

09:31, 20 февраля 2018
Финансы
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REUTERS

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"Коллеги, через несколько минут мы запустим в мир нашу венесуэльского криптовалюту El Petro, которая укрепит нашу экономику", - написал Мадуро. По его мнению, это поможет стране нарастить "денежный суверенитет" и преодолеть финансовую блокаду.

О намерении Венесуэлы запустить свою криптовалюту Мадуро объявлял в декабре 2017 года. Он отметил, что El Petro будет обеспечиваться ресурсами, которые добываются на территории Венесуэлла, а именно алмазами, золотом и нефтью.

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