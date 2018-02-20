НБУ ужесточил требования к банкам по раскрытию информации

С марта регулятор начнет ежемесячную публикацию экономических нормативов в разрезе отдельных банков.

Национальный банк Украины для повышения прозрачности банковской системы страны расширил перечень данных о финансовом состоянии банков и выполнении нормативов, подлежащих публикации на сайте регулятора и интернет-страницах финучреждений.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №11, вступающее в силу 21 февраля 2018 года, с марта регулятор начнет ежемесячную публикацию экономических нормативов в разрезе отдельных банков.

В дополнение, банки начнут публикацию на своих сайтах оборотно-сальдовых балансов, информации о структуре кредитного портфеля в разрезе видов экономической деятельности, а также данных о качестве кредитного портфеля.

По оценкам НБУ, данные шаги будут способствовать повышению прозрачности банков, что отвечает интересам инвесторов, кредиторов и вкладчиков.

Справка УНИАН. Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за январь-ноябрь 2017 года выросли на 2,1%, – до 1,283 триллиона гривень.

По состоянию на 1 декабря 2017 года, количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, составляло 86, в том числе 38 банков с иностранным капиталом.