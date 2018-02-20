В киевских обменниках снова подешевела валюта

Продать доллары можно за 27,15 гривни, евро - за 33,75 гривни.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 20 февраля составляет 27,20 гривни, евро - 33,90 гривни.

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 27,15 гривни, евро - за 33,75 гривни.

В понедельник, 19 февраля, стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах составляла 27,30 гривни, евро - 34,00 гривни.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,01/27,04 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 33,42/33,45 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4610/0,4620 гривни/рубль.