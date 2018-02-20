Странный экспорт на миллиарды долларов из Украины в Европу (видео)

В прошлом году Украина экспортировала в Европу и РФ виноградных улиток, шмелей, клещей и пауков.

Оказывается, что кроме привычных нам подсолнечного масла, меда и молочной продукции, к заграничным друзьям и недругам Украина экспортирует крайне странную продукцию, сообщает ТСН.ua.

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"Украина наступает на полки иностранных магазинов товарами собственного производства. На своей странице в фейсбуке премьер Гройсман рапортует - наша страна наращивает экспорт небывалыми темпами, заработок - безумные 52 миллиарда долларов. Мы проанализировали таможенные базы и готовы вам рассказать, кого или что, кроме бывших грузинских лидеров наша страна отправляет за границу", - говорится в сообщении.

В частности, в прошлом году в Европу экспортировали 73 тонны украинских шмелей, пчел и мотыля. Больше всего насекомых "осело" в Польше, принеся нашей стране целых 307 тысяч долларов. Хоть такой экспорт и кажется смешным, нон приносит серьезную прибыль.

"Когда мы смотрим, что мы можем экспортировать дальше через Польшу, то оказывается, что практически все, потому что это могут быть и улитки, это могут быть и страусы, это могут быть другие, абосолютно странные вещи", - сообщает издание.

Действительно, в прошлом году в страны ЕС завезли 415 тонн украинских виноградных улиток, а это всего на 60 тонн больше веса экспортированных за границу айтишников - эммигрировало приблизительно 4,5 тысячи душ.

И если айтишники приносят прибыль другой стране, то патриотические улитки обогатили украинских бизнесменов на целых 360 тысяч долларов.

Впрочем, не Европой единой: заинтересованность всем украинским проявляет, как ни странно, и Российская Федерация. Там оказались не только беглые украинские преступники и чиновники, но и целая "группа армий" клещей, которых используют для защиты растений. Эти насекомые в прошлом году принесли Украине бешенные 653 тысячи долларов.

Также среди "опасного" экспорта 110 пауков-птицеедов и 120 тарантулов, которые "поймали" для страны 4 тысячи долларов.