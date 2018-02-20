Минфин хочет в течение пяти лет продать два госбанка

Министерство финансов хочет полностью выйти из капитала государственных "ПриватБанка" и "Укргазбанка".

Министерство финансов Украины планирует за 5 лет полностью выйти из капитала двух государственных банков – "ПриватБанка" и "Укргазбанка".

Читайте такжеНационализированный "Приватбанк" продадут в течение 5 лет - Данилюк

Об этом сообщила первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова в интервью "Громадському".

"Мы как цель видим полный выход из этих банков, если мы говорим о "ПриватБанке" и "Укргазбанке", - сказала она.

По словам Маркаровой, Минфин готов к любому варианту снижения своей доли - либо поэтапный выход из капитала, либо одновременный полный выход.

Ранее Маркарова в комментарии УНИАН сообщила, что Минфин планирует в ближайшее время вынести на рассмотрение Кабинета министров доработанную стратегию для госбанков, ключевые изменения которой связаны с национализацией "ПриватБанка". По ее словам, также изменения затронули стратегию "Ощадбанка" и сроки приватизации госбанков.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать "ПриватБанк", руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

Помимо "ПриватБанка", государство через Министерство финансов владеет тремя из крупнейших по объему активов фунучреждениями – "Укрэксимбанком", "Ощадбанком" и "Укргазбанком".

Согласно действующей стратегии реформирования государственного банковского сектора, Минфин анонсировал поэтапный выход из их капитала. Продажа 20% акций крупнейших государственных банков – "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" – была запланирована на середину 2018 года.

В конце прошлого года Минфин подписал меморандум о поддержке приватизации с Европейским банком реконструкции и развития относительно "Ощадбанка" и с Международной финансовой корпорацией (структурой Всемирного банка) – относительно "Укргазбанка".

По оценкам Национального банка, расходы государства на капитализацию банков в Украине за 25 лет составили 10 миллиардов долларов.