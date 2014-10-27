ЕБРР за пять лет предоставил более 300 грантов малому и среднему бизнесу Украины

Европейский банк реконструкции и развития, как один из ключевых инвесторов проектов частного сектора в Украине, за пять лет выдал 310 грантов предприятиям малого и среднего бизнеса на общую сумму 2 млн евро, сообщила пресс-служба ЕБРР.

Банк чаще всего выделял гранты на компенсацию консультационных услуг по развитию бизнеса, управлению стандартами качества, маркетингу, бухгалтерии и финансовому учету, инженерным и информационным решениям. Как подчеркнула менеджер группы поддержки малого и среднего бизнеса ЕБРР Украины Екатерина Ригг, с каждым годом спрос на консультационные услуги в Украине увеличивается и, соответственно, растет количество обращений предпринимателей за грантами ЕБРР на частичную компенсацию стоимости услуг консультантов. «Так, в 2010 году мы предоставили 40 грантов, в 2011 – 60, в 2012 – 73, в 2013 – 76, а в этом году лишь за девять месяцев – 65. И до конца года мы планируем оказать грантовую поддержку еще нескольким десяткам компаний, заявки принимаем», - цитирует Ригг пресс-служба ЕБРР.

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Ригг подчеркнула, что если ранее спрос на консультации наблюдался преимущественно в крупных городах - Харькове, Днепропетровске, то в 2014 году две трети грантовых проектов реализовывались на предприятиях небольших городов Львовской, Винницкой, Одесской, Харьковской областей с численностью персонала до 50 человек. В отраслевом разрезе чаще всего за консультациями обращались предприятия пищевой промышленности, оптовой и розничной торговли, охраны здоровья и электроники.

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Справка УНИАН. ЕБРР – один из крупнейших финансовых инвесторов в Украине. По состоянию на 1 июля 2014 года банк выделил Украине свыше 9,2 млрд евро (12,3 млрд долл. США) на реализацию 329 проектов. Группа поддержки малого бизнеса (ГПМБ) помогает предприятиям улучшить результаты деятельности и повысить свою конкурентоспособность путем привлечения местных консультантов к решению конкретных бизнес-задач предприятия (программа деловых консультационных услуг - BAS), либо путем привлечения международных экспертов для внедрения передового управленческого опыта на предприятиях с потенциалом будущих лидеров рынка.